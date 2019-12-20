استدعاء 124 سيارة رام لخلل في منظومة التوجيه

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 124 سيارة “RAM” موديلات 2013-2018، وأكدت الوزارة على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa.

وجاء هذا الاستدعاء لوجود خلل في منظومة التوجيه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة “المتحدة للسيارات”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.