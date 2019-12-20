هل ستبدو فورد برونكو 2021 بهذا الشكل عند إطلاقها؟

الخليج ٣٦٥ نت – مر عامان منذ إعلان فورد عن إعادة إحياء موديل برونكو لمنافسة جيب رانجلر، والآن ننتظر تدشين الموديل الجديد في الربيع القادم، ولكن مع ظهور سيارة فورد برونكو R الاختبارية للسباقات، يمكننا أخذ فكرة جيدة عن الشكل المحتمل للموديل الإنتاجي.

بناء على هذا، قام فنان انستجرام moaoun_moaoun برسم صور رقمية توقعية لبرونكو 2020 الإنتاجية، ونرى هنا ملامح تصميم مشتركة مع الموديل الأصلي في الستينات، مثل الشكل الصندوقي والمصابيح الأمامية الدائرية وحروف برونكو الجريئة على المقدمة.

شبكة التهوية مشتركة مع برونكو R للسباقات مع إضافة محور أمامي حيوي وإطارات سميكة لإبراز قدرات برونكو للقيادة على التضاريس الوعرة، والشكل النهائي لا بأس به أبدا.

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لمنافسة جيب رانجلر، من المتوقع أن برونكو ستأتي بسقف وأبواب قابلة للإزالة طبقا لبراءة اختراع أخيرة من فورد، مع توفر تهيئة المقعدين والأربعة مقاعد للمقصورة مع مشاركة محركات ايكوبوست 2.3 لتر مع رانجلر بيك اب ونفس الجير الاوتوماتيكي 10 سرعات في الغالب.

كما أشارت تسريبات أخيرة أن برونكو الجديدة ستعتمد على جسد من الألومنيوم للمرة الأولى في تاريخ الموديل لتخفيف الوزن ومنع الصدأ، ومن المتوقع تدشين السيارة إما في معرض نيويورك 2020 في أبريل أو معروض ديترويت في يونيو.