“بالفيديو” سوزوكي جيمني تنافس مرسيدس جي كلاس على الطرق الوعرة

الخليج ٣٦٥ نت – رغم اختلافاتهم الشاسعة، تشترك سوزوكي جيمني ومرسيدس G-Class في العديد من المناحي، مثل اعتمادهم على إطار كامل موحد وجسد صندوقي عضلي ودفع رباعي، ولكن بالطبع يظل الواقع أن G-Class باهظة الثمن مزودة بعدد هائل من التقنيات الجديثة ومستويات الأداء الممتازة، بينما جيمني أقرب لموديل كلاسيكي اقتصادي في القوة والسعر.

ولكن لم يمنع هذا الكثيرين من وضع السيارتين في منافسة مباشرة، آخرهم هذه المنافسة في القيادة على التضاريس الوعرة من إيطاليا، وفي هذا المجال، جيمني قادرة على إثبات صلابتها وجودتها.

لنتذكر أن جيمني تعتمد على محرك بقوة 102 حصان كما تزن 1200 كيلوجرام فقط، أي حوالي نصف وزن G-Class، والتي تتمتع بنظام تعليق مستقل معقد وثلاث أقفال تفاضلية إلكترونية وجير اوتوماتيكي متطور بتسع سرعات، بينما تعتمد جيمني على الأسلوب القديم، جير يدوي بخمس سرعات ومحاور صلبة.

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إذن ما نتائج المقارنة بين الاثنين؟.. بالاختصار، كلاهما كفء وقادر على خوض أي تحدي قد ترسله تجاههما بأسلوبه الخاص.