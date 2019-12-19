جي إم سي تكشف عن موعد طرح "يوكن"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة صناعة السيارات"جي إم سي"، عن موعد طرح سيارتها الاختبارية "جي إم سي يوكن"، التي سيتم طرحها بهيكل كبير وقوي، وتصميم جعلها من أجمل السيارات رباعية الدفع في العالم.

ولعل من أبرز ما يميز هذه السيارة الواجهة الأمامية المزودة بشبك عريض وفتحات هوائية كبيرة مزينة بالكروم، إضافة إلى المصابيح الكبيرة

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LED

التي تعمل بوحدات إضاءة من نوع

ومن المنتظر أن يتم طرح "يوكن"، في الأسواق منتصف يناير القادم، ووفقاً لـ"جي إم سي"، فإن هذه السيارة ستحصل على واجهة قيادة متطورة مزودة بأنظمة مولتيميديا حديثة، ولوحة عدادات بمقاس 8 بوصات، وشاشة تعمل باللمس بمقاس

10 بوصات للتحكم بأنظمة القيادة ومراقبة الصور من الكاميرات الأمامية والخلفية، إضافة لنظام إلكتروني يظهر معلومات القيادة كالسرعة وغيرها على الزجاج قبالة السائق.

وبنيت هذه السيارة على نفس المنصة التي بنيت عليها سيارات Suburban الجديدة من شيفروليه، أما المحركات التي ستطرح بها فمن المتوقع أن تكون "محركا بسعة 5.3 ليتر بعزم 355 حصانا، ومحركا بسعة 6.2 ليتر وبعزم 420 حصانا، ومحرك ديزل بسعة 3.0 ليتر وبعزم 277 حصانا".