خصم مميز على الصيانة الدورية لدى بترومين نيسان

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان وكيل نيسان المعتمد في جميع أنحاء المملكة، ووفر 50% من قيمة الصيانة الدورية على جميع سيارات نيسان بكافة فروع بترومين اوتوكير. مميزات العرض: خصم 50% على أعمال الصيانة الدورية تشمل: قطع الغيار

الزيوت

أجور اليد الشروط والأحكام: تطبق الشروط والأحكام.

لا يطبق مع أي عروض أخرى.

يسري العرض حتى 18 يناير 2020م.

يسري العرض فى جميع فروع بترومين اوتوكير فقط. صورة العرض:

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