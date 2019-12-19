“بالفيديو” فورد F-150 تتحول إلى تيسلا سايبرتراك مقلدة

الخليج ٣٦٥ نت – قام أحد عشاق تيسلا بتحويل فورد F-150 إلى سايبرتراك عبر استخدام الورق المقوى لإنتاج الشكل الشهير الفريد من نوعه للبيك اب الكهربائية.
كما قام الرجل بقيادة البيك اب المزيفة إلى إحدى وكالات تيسلا في محاولة لإقناع العاملين هناك أن هذه هي سايبرتراك فعلية، سائلا إياهم : هل أركن السيارة داخل الوكالة أم ماذا؟ ليتم مقابلته بالضحك من الموظفين، ولكن فوجئ الرجل بأن بعض العملاء هناك اقتنعوا فعلا بأن هذه هي البيك اب الحقيقية.
بالطبع من الواضح أنها F-150 أسفل التمويهات، حيث نرى الشبك الأمامي لفورد واضحا، كما أن الجنوط مختلف تماما عن سايبرتراك الحقيقية، ولكن مع ذلك اهتم الكثيرون بتصوير البيك اب وأخذ فيديوهات لها اعتقادا بأنها نسخة تجريبية من نوع ما للموديل.. شاهدوا الفيديو لمتابعة ردود الفعل.
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