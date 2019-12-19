مرسيدس مايباخ اس كلاس 2021 القادمة تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – تمر مرسيدس مايباخ S-Class حاليا باختبارات البرد القارص في السويد مع ظهور صور تجسسية جديدة للسيارة تعطينا نظرة خاصة على مقابض الأبواب القابلة للسحب.

بالطبع S-Class القياسية ونسخة مايباخ ستشتركان في نفس المنصة ومن أهم الاختلافات بينهما هي الشبك الأمامي الجديد لمايباخ، بينما كلاهما سيأتي بمقابض أبواب يمكن سحبها داخل الأبواب، وهي إضافة أنيقة.

الصور التجسسية السابقة للداخلية تكشف عن تصميم فاخر وأنيق بمواد عالية الجودة في نسخة مايباخ ولوحة عدادت رقمية وشاشة أخرى رقمية في المنتصف، وبالنسبة للمحركات فستشمل محرك V12 تيربو مزدوج جديد سعة 6.0 لتر بشكل حصري لمايباخ S-Class.

من المتوقع تدشين S-Class القياسية في 2020 وطرحها كموديل 2021، مع الكشف عن مايباخ بعدها بعدة أشهر.