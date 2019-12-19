جينيسيس G70 موديل 2021 فيس ليفت تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – جينيسيس G70 سيدان تستعد لاستلام فيس ليفت قريبا مع ظهور صور تجسسية للسيارة بالفعل، والآن قامت استوديو Kksstudio برسم صور توقعية دقيقة للموديل الإنتاجي. بالنظر للصور نتوقع تغيرات كبيرة للسيدان، مثل التصميم الأحدث لجينيسيس للشبك الأمامي مع مصابيح أمامية جديدة مشابهة لـ G90 فيس ليفت مع تحديث المصابيح الخلفية كذلك. Advertisements كما نتوقع تحديثات للمحركات، مثل إضافة محرك تيربو 2.5 لتر الجديد بقوة 304 حصان مع محرك تيربو 3.5 لتر آخر بقوة 380 حصان وجير مزدوج جديد 8 سرعات. كما سيتم تحديث نظام المعلومات الترفيهية للسيارة وإضافة أحدث أنظمة السلامة لمجموعة هيونداي، وننتظر المزيد من المعلومات عن السيارة مع اقتراب موعد تدشينها فتابعونا.

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