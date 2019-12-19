تعرف على ألوان السيارات الأكثر شعبية في السنوات القادمة

الخليج ٣٦٥ نت – يعد لون طلاء السيارة من أكثر العوامل الجذابة للعملاء عند شراء السيارات الجديدة، كما أن لون السيارة دائماً ما يعبر عن شخصية قائد السيارة.



وكشف البروفيسور باولو تومينيللي الأستاذ بكلية التصميم الدولية بمدينة كولن الألمانية، عن أن صناع السيارات العالمية سوف يعملون على تطوير ألوان طلاء السيارات في الفترة القادمة، ويعتقد أن ألوان “الميتالك” الفاتحة ستشهد رواجاً كبيراً، كلون يمزج بين الفضي والأزرق الأزوري.



وأوضح البروفيسور تومينيللي أن الألوان ذات الطابع الرياضي سوف تنتشر بصورة كبيرة، ومنها اللون الأزرق، وأيضاً درجات الأحمر بفضل طابعها الدافئ، وأضاف أن الرمادي سيظل رائجا كذلك، خاصة الرمادي بلون الأنثراسيت والرمادي المائل للبيج.

وأكد البروفيسور الألماني على أن السنوات القادمة سوف تشهد انخفاضاً لبعض الألوان الرائجة حالياً مثل اللون الفضي والأخضر، في حين يظل الأسود سيد الألوان.