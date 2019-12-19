تعرف على معاني الرموز في لوحة قيادة السيارات الكهربائية

الخليج ٣٦٥ نت – مع التطور التقني الهائل في عصرنا الحالي أدخلت شركات تصنيع السيارات العاملة بمحركات البنزين الكثير من الرموز التحذيرية في لوحة العدادات لتحذير السائق من أي مشكلة تصيب أحد أجزاء السيارة المختلفة، ومنها ارتفاع حرارة المحرك أو انخفاض ضغط الزيت بجانب المشكلات الميكانيكية الخطيرة.



لكن مع انتشار السيارات الكهربائية والهايبرد الفترة القادمة، ستشهد الرموز تغييراً كبيراً، حيث سوف تختفي عدد كبير من العلامات مقابل ظهور رموز جديدة تماماً تأتي على شكل أيقونات لمشكلات أخرى مختلفة، لكنها ستنخفض بصورة كبيرة نظراً لعدم امتلاك السيارات الكهربائية العديد من الأجزاء الميكانيكية مثل السيارات العادية.



لذا سوف نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز الرموز التحذيرية التي ستظهر بشاشات العدادات، وهي كما يلي:

1- تم تشغيل المحرك



2- البطارية تحتاج للشحن



3- عطل عام

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4- نظام توفير الطاقة



5- النمط الكهربائي



6- عطل كهربائي عام



7- قوة محدودة



8- تنبيه المشاة