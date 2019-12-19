الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكثر اقتصادية.. تعرف على Highlander الجديدة كليا من تويوتا

كشفت تويوتا في معرض نيويورك عن جيلها الرابع من سيارات Highlander الشهيرة، بحلة جديدة كليا، ومواصفات تجعلها من بين أفضل السيارات رباعية الدفع في العالم وأكثرها اقتصادية.

وبالنظر للسيارة الجديدة نلاحظ أنها أصبحت مختلفة تماما عن الجيل السابق من Highlander، وأضحت أكثر عصرية بفضل هيكلها الانسيابي بطول 4 أمتار و95 سم، الذي تجمّل بالعديد من عناصر التميز، كالشبك الأمامي العريض، والكروم الذي يتداخل مع مختلف أجزاء الهيكل، والعجلات الكبيرة، ومصابيح الـ LED.

ويعتمد النموذج الرئيسي من هذه السيارة على محرك اقتصادي بـ 6 أسطوانات وسعة 3.5 ليتر، قادر على توليد عزم يعادل 295 حصانا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، ولديه نظاما دفع أمامي وخلفي.

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وتوجد من هذه السيارة عدة نماذج: نموذج L 2020 بسعر 34600 دولار، ونموذج XLE بسعر 39600 دولار، ونموذج "ليميتيد" بسعر يبدأ من 43600 دولار، ونموذج "تيتانيوم" يبدأ سعره من 46850 دولارا.

كما ستطرح منها نسخة هجينة بمعدل استهلاك قليل للوقود، تعتمد على محرك بنزين بـ 4 أسطوانات وسعة 2.5 ليتر، ومحرك كهربائي، قادرين على توليد عزم يعادل 243 حصانا.