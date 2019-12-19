تعرف على السيارة الأكثر تقديراً من العملاء في السوق البريطانية

كتب: باسل الحلواني استحوذت شركة صناعة السيارات البريطاينة الفارهة "بنتلي"، على لقب السيارة الأكثر تقديراً من عملائها في السوق البريطانية، وذلك خلال مسابقة سنوية تقيمها منذ 28 عاماً مؤسسة اسمها "مانجمنت توداي". وأشاد منظمو المسابقة بمنتجات الشركة البريطانية الجديدة، التي تشمل سيارات فلاينج سبير، ومولسان، وكونتننتال جي تي، وبنتايجا. الجديدة، التي تشمل سيارات فلاينج سبير، ومولسان، وكونتننتال جي تي، وبنتايجا. وتسلم جائزة الشركة مديرها التنفيذي أدريان هولمارك الذي عبر عن سعادته لاختيار الشركة في عامها المئوي لنيل هذه الجائزة. هذه الجائزة. ووعد المدير التنفيذي للشركة بأن تقدم "بنتلي"، نماذج كهربائية و"هايبرد"، من سياراتها بحلول عام 2023 ونماذج كهربائية تعمل ببطاريات بحلول عام 2025. Advertisements وكانت الشركة قد كشفت أخيراً عن طراز "بنتايجا هايبرد"، بشحن خارجي، ليكون أول طراز من الشركة يعمل بهذه التقنية وأكثر سيارات الشركة كفاءة في التشغيل.

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