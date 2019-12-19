بوينج تقرر إيقاف إنتاج طائرات 737 ماكس التي تسببت في حوادث كارثية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة بوينج إيقاف إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس ابتداء من شهر يناير المقبل، ومن المنتظر استمرار إيقاف جميع رحلات طائرات ماكس خلال عام 2020 حتى يتم إعادة تقييم الطائرة المعلقة والسماح بعودتها للخدمة.



أتخذت بوينج هذا القرار بعد العديد من المحاولات على مدار العام المُنصرم لعلاج الخلل الموجود في طائرة 737 ماكس، بعدما تسببت في حادثي تحطم في إندونيسيا وإثيوبيا قتل فيهما 346 شخصا خلال فترة زمنية لم تتجاوز خمسة أشهر، لكن يبدو أنّ موعد إيقاف إنتاج بوينغ 737 ماكس قد حان.



يذكر أنه على الرغم من حظر الطيران الذي فرضته مُعظم مطارات العالم على طائرة 737 ماكس، استمرت بوينج في إنتاج 40 طائرة تقريباً منها شهريًا، لكن وفقاً للقرار الجديد سوف يتوقف إنتاج الطائرة.

بالطبع هذا القرار سوف تكون له تأثيرات سلبية مضاعفة وخسائر فادحة، خاصةً بالنسبة للشركات التي تزودها ببعض الأجزاء التي تدخل في الإنتاج، حيث سيفقد الموردون الأرباح التي كانوا يحققونها من استمرار الإنتاج.

وذكرت شركة جنرال إلكتريك المصنعة لمُحرّك بوينغ 737 ماكس، أنه من المنتظر أن يُكلّفها إيقاف الإنتاج لهذه الطائرة النفاثة أكثر من 1.4 مليار دولار (5.25 مليار ريال) من التدفقات النقدية، كما ستلحق أضرار كبيرة أيضاً على خطوط الطيران هي الأخرى من حظر الطيران المفروض على هذه الطائرة.



وفي نفس السياق، فإن هيئات تنظيم الطيران حول العالم ترجح عدم السماح لطائرات 737 ماكس من الطيران تجاريًا قبل شهر فبراير القادم، كما تعتزم شركتي ساوثويست ويونايتد البدء في تسيير رحلات 737 ماكس في مارس، في حين قامت شركة أميركان آيرلاينز بحذف الطائرة من جدولها حتى أوائل أبريل.