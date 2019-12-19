سيارات ركاب فيات كرايسلر ستنتقل إلى منصات بيجو سيتروين

الخليج ٣٦٥ نت – أثناء محادثات اندماجهما، كشفت بيجو سيتروين وفيات كرايسلر عن أنه سيتم بناء أكثر من ثلثي سياراتهم على منصتين فقط، حيث ستكون الأصغر هي CMP الخاصة ببيجو سيتروين، في حين أن السيارات الأكبر ستُبنى على منصة EMP2 التابعة للمجموعة الفرنسية، ومع ذلك، سيستمر إنتاج بيك آب رام وموديلات جيب الأكبر باستخدام منصات فيات كرايسلر، فبشكل عام، تعد منصات بيجو سيتروين أكثر حداثة ومرونة مّما تملكه فيات كرايسلر.

يذكر أنه تم إطلاق منصة CMP سالفة الذكر العام الماضي إلى جانب DS 3 كروسباك، ويمكنكم العثور عليها في بيجو 208 و2008 الجديدتين كلياً، فضلاً عن أوبل كورسا الجديدة كلياً، كما تم إطلاق منصة EMP2 في عام 2016 وتستخدم حالياً في بيجو 3008 و5008 وDS 7 كروسباك وسيتروين C5 ايركروس وأوبل جراندلاند، كما أنها تُستخدم في أحدث سيارات بيجو متوسطة الحجم من طراز بيجو 508.

Advertisements

السؤال الآن، أي من سيارات فيات كرايسلر ستحصل على منصات بيجو سيتروين أولاً، فمن المحتمل أن تكون كروس أوفر صغيرة من ألفا روميو، والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها في أواخر 2022، والجدير بالذكر أن طراز فيات 500e الكهربائي سيحتفظ بمنصته الحالية.

يذكر أن فيات كرايسلر تخطط أيضاً للخروج من قطاع السيارات الصغيرة، وهو ما يمكن أن تفعله بيجو سيتروين أيضاً لأنها لم تعلن عن أي خطط لاستبدال سيتروين C1 وبيجو 108، كما سيتعين علينا الانتظار لنرى ما سيحدث لسيارات السيدان الكبيرة من كرايسلر ودودج.