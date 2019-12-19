رولزرويس جوست 2021 تظهر ملامحها أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ستحصل رولزرويس جوست الجديدة على تحديثات كبيرة، فحتى مع وجود بعض التمويه في هذه الصور التجسسية الأخيرة، فقد تمكننا من أن نرى الخطوط المألوفة للسيدان الفاخرة التي تبلغ من العمر 10 سنوات، ولكن هناك تغييرات، حيث تبدو شبكة رولزرويس ذات الأعمدة العمودية أكبر قليلاً، كما هو الاتجاه الحالي في صناعة السيارات، كما ستحصل على واجهة أمامية معاد تصميمها مع فتحات أكبر.

يبدو خط السقف بدون تغيير، لكن العمود الخلفي والزجاج الجانبي يبدو أكثر استقامة قليلاً، ولا تزال التمويهات تقوم بعمل جيد في إخفاء تفاصيل الواجهة الخلفية، لكن يبدو أن سيارة الاختبار هذه تحصل على المصابيح الخلفية الإنتاجية، والجدير بالذكر أن لغة التصميم في هذه السيارة هي خطوة تطورية صغيرة وليست تغيراً جذرياً، فباختصار إذا كنت تحب جوست الحالية، فربما تعجبك السيارة الجديدة.

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حصلت جوست الجديدة على منصة جديدة مشتركة مع فانتوم وكولينان، كما سيكون التصميم الداخلي جديداً، بوجود أجهزة قياس رقمية رياضية وتقول الشائعات أن جوست سوف تحصل على جميع أنواع التقنيات الجديدة أيضاً، في حين أن خيارات المحرك غير معروفة بعد، لكن يُعتقد أنها ستستمر في استخدام محرك V12 الضخم ذو الشاحن التوربيني سعة 6.5 لتر، ويمكن أن تكون جوست الكهربائية بالكامل قيد الإعداد حالياً.

فمع عمرها الطويل الذي يصل إلى عشر سنوات، والتمويهات الخفيفة الآن، فنحن نعتقد أن الكشف عن جوست الجديدة اقترب الكشف عنها، لكننا لم نسمع أي شيء حتى الآن عن موعد الكشف عنها، ونتوقع أن يتم ذلك في عام 2020 أو أوائل عام 2021.