همر اتش2 تتحول إلى سيارة مدرعة فاخرة مع خزانة بنادق

الخليج ٣٦٥ نت – في أوائل الشهر الماضي، كشفت شركة Dartz التي تتخذ من لاتفيا مقراً لها، عن Prombrom Black Stallion المبنية على همر H2، والتي تم تصميمها خصيصاً لفيلم بهوليوود يتم تصويره في مكان ما في الاتحاد الأوروبي، في حين أن هذه السيارة الجديدة التي كشفت عنها Dartz تم طلبها من شركة تشيكية تدعى Euphoria Trade، وهي سيارة قانونية على الطرق على عكس سيارة هوليوود.

ومثل سيارة السينما، تتميز همر H2 المعدلة بنفس الخطوط الخارجية الحادة المميزة لها والشبك الأمامي الغاضب، في حين يتكون الجسم من ألياف الكربون، في حين أن المقصورة مذهلة بالفعل، حيث تمتلك لمسات خشبية راقية وجلود نابا وجلود تماسيح، حتى أن هناك خزانة مسدس تقع أسفل مسند اليدين، ولكن يبدو أن هذا ليس كافياً، حيث ستقوم Dartz لاحقاً بتثبيت خزانة بنادق أكبر تسع لبندقية AR-15.

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وأسفل غطاء المحرك، يوجد محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر ونظام هجين بجهد 48 فولت من E-Boost المستخدم في مرسيدس مايباخ GLS 600 لتحصل السيارة على قوة 1,000 حصان، في حين يبلغ سعر همر المعدلة 300,000 دولار (1,125,000 ريال).

يذكر أنه سيتم بناء ثلاثة نسخ من السيارة في عام 2020 واحدة Landaulet 6×6 واثنين عاديتين، والجدير بالذكر أن Landaulet ستكون أول سيارة 6 × 6 مقاومة للرصاص في العالم، وإلى جانب ذلك، من الذي لا يريد جلود التماسيح في سيارته، وإذا لم يكن هذا كافياً بالنسبة لك، فستكون Dartz أكثر من سعيدة لبناء شيء أكثر غرابة لك.