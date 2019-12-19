أرامكو تستحوذ بشكل كامل على 17% من شركة “هيونداي أويل بنك”

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة أرامكو السعودية في بيان هام، عن اكتمال صفقة استحواذ شركة (أرامكو فيما وراء البحار “بي. في”) على حصة 17% من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية التابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة بقيمة استثمار تُقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد اكتمال كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة، حيث أن هذا الاستثمار سيدعم إستراتيجيتها للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق في أهم الأسواق العالمية.

يُذكر أن شركة هيونداي أويل بنك هي شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط تأسست عام 1964م، ويُعد مجمع ديسان الذي يضم المرافق الرئيسة للشركة، معملاً متكاملاً للتكرير وبطاقة معالجة تُقدّر بنحو 650 ألف برميل في اليوم، كما تشتمل محفظة أعمال الشركة والشركات الخمس التابعة لها على: “أعمال التكرير، زيوت الأساس، البتروكيميائيات، شبكة من محطات الوقود”.