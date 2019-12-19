انخفاض الوفيات على الطرق إلى 18 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال 2019

الخليج ٣٦٥ نت – أكد السيد “صالح الجاسر” وزير النقل، على جهود الوزارة لخفض الوفيات على الطرق خلال آخر 3 سنوات وخاصة عام 2019، وذلك خلال ملتقى ميزانية 2020 المقام في الرياض.

حيث انخفضت الحوادث خلال 2019 من 26 حالة وفاة إلى 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة، وأضاف أنه ليس المستهدف هو الوصول إلى ذلك الإنجاز، ولكن الأهم هو السعي لتأمين سلامة كافة مستخدمي الطرق بالمملكة، فالهدف هو الوصول إلى انعدام حالات الوفاة على الطرق.

وأخيراً، فقد استتبع حديثه، قائلاً: “لذلك سنعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة لرفع مستوى السلامة على الطرق بالمملكة، وعلى رأسها: الجهات الأمنية ووزارتا الصحة والمالية”.