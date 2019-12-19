تعرف على ألوان السيارات الأكثر شعبية في العالم خلال السنوات القادمة

يضفي لون الطلاء على السيارة لمسة جاذبية تخطف الأنظار من ناحية، ويعبر عن روح العصر وشخصية قائد السيارة من ناحية أخرى وأوضح البروفيسور باولو تومينيللي، أن طلاء السيارات سيشهد في السنوات القادمة رواجا كبيرا للألوان "الميتالك" الفاتحة،كلون يمزج بين الفضي والأزرق الأزوري، وهو لون يعكس التوجه نحو السيارات الكهربائية باعتباره لونا تقنيا.
وأضاف الأستاذ بكلية التصميم الدولية بمدينة كولن الألمانية، أن الأزرق سيمثل أحد الألوان الرائجة بقوة بفضل
وأشار تومينيللي إلى أن ألوان طلاء السيارات ستشهد في السنوات القادمة تراجعا للون الفضي والأخضر، في حين يظل الأسود سيد الألوان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
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