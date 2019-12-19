عرض نهاية العام من الوعلان على شراء وتقسيط جينيسيس G80 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، وابدأ المغامرة مع عروض نهاية العام على موديلات 2019 من جينيسس الوعلان ومصرف الراجحي. السيارة المشمولة في العرض: جينيسس G80 محرك 3.8 لتر GDI 2019: السعر النقدي 136,000 ريال

أو بقسط شهري 2395 ريال مزايا العرض: الشروط والأحكام: صورة العرض:

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