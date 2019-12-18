الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مصادر مطلعة على اتفاق كل من الهيئة العامة للنقل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منح مهلة لـ«تطبيقات سيارات الأجرة العامة»، تنتهي بنهاية السنة الميلادية 2020 لسعودة القطاع، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بسَعوَدَةِ نشاط سيارات الأجرة، والقاضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه السيارات بالتطبيقات الذكية على السعوديين فقط.
ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة العامة للنقل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقدا اجتماعا لبحث إجراءات سعودة القطاع، وأكدوا: «منح منشآت الأجرة الخاصة مهلة تنتهي بنهاية السنة الميلادية 2019م للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة بسائقين غير سعوديين مع التشديد على شركات توجيه مركبات الأجرة بالتطبيقات الذكية بحصر العمل على السعوديين فقط».
يذكر أن وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام كان قد صرح سابقاً قائلاً: أن «القرار سيكون له انعكاسات كبيرة على مختلف المستويات، حيث سيعمل من جهة على تشجيع الشباب السعوديين الراغبين بالعمل سواء بدوام كامل أو بعمل جزئي على استغلال أوقات فراغهم في أداء عمل يحقق لهم عائدًا مُجزيًا بما يتلاءم مع طبيعة وحاجة المجتمع السعودي، ويتوافق مع نموذج عمل الشركات الرائدة في مجال خدمة توجيه مركبات الأجرة».
كانت هذه تفاصيل خبر قَصْرُ العمل في تطبيقات نقل الركاب على السعوديين بحلول نهاية 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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