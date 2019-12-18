تعرف على أفضل الطرق للتخلص من الروائح الكريهة داخل السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعاني بعض السائقين أحياناً من ظهور روائح كريهة في سياراتهم، قد يكون سببها فساد بقايا طعام متروكة بسبب ارتفاع حرارة الشمس، أو بسبب دخان السجائر، أو سكب عصائر وسوائل.

وتوجد عدة طرق للتخلص من هذه الروائح الكريهة، وهو ما سوف نستعرضها خلال السطور التالية.

أولاً: استخدام المعطرات



يعد استخدام معطرات السيارات القوية من أسرع الطرق للتخلص من الروائح الكريهة، حيث أن كثير من هذه المعطرات تكون مزودة بإنزيمات مخصصة للقضاء على البكتيريا التي تسبب هذه الروائح.

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ثانياً: استخدام مكنسة كهربائية



تتراكم أحياناً بقايا طعام في أرضيات السيارات وبعض الأماكن الضيقة أسفل المقاعد، تتسبب هذه البقايا في ظهور رائحة كريهة حال عدم تنظيفها، ويعتبر أفضل طريقة للتخلص منها هو استخدام المكانس الكهربائية، بالإضافة إلى استخدام مواد التنظيف المناسبة، كما ينصح بوضع بعض القهوة داخل السيارة لمدة يوم للمساعدة في التخلص من بقايا الروائح.

ثالثاً: استخدام غاز الأوزون



في بعض الحالات تكون الروائح الكريهة صعب التخلص منها، لذا في هذه الحالة يتم الاستعانة بمراكز متخصصة في التنظيف بالأوزون، وهذه الطريقة تعد أفضل وسيلة للقضاء على الروائح الدائمة، مثل الدخان والعفن الفطري، وغيره، وتعمل هذه الطريقة عبر ترك غاز الأوزون داخل السيارة لمدة 24 ساعة.