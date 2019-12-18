“بالفيديو”: لاعبو ريال مدريد يتسلمون سيارات اودي الجديدة مجاناً

الخليج ٣٦٥ نت – قامت أودي أحد الرعاة الرسميين للفريق الإسباني ريال مدريد بتجديد جميع سيارات اللاعبين والمدير الفني، وجاء اختيار سيرجيو راموس للسيارة الأغلى، بينما اختار المدير الفني زين الدين زيدان واللاعب كريم بنزيما سيارات ذات تكلفة أقل.



ومن المقرر أن يستلم الفريق الإسباني سيارات أودي للفترة المتبقية من الموسم وفقاً للتعاقد بين أودي وريال مدريد، وبالفعل استلم اللاعبون مفاتيح سيارات أودي الجديدة الخاصة بهم.

وللسنة الثانية على التوالي يطلب قائد الفريق راموس أغلى سيارة وهي من نوع «A8 50 TDI Quattro Tiptronic» بتكلفة حوالي 102 ألف يورو (426,36 ألف ريال).

بينما اختار زين الدين زيدان، والمهاجم الفرنسي بنزيما والحارس البلجيكي كورتوا سيارات ذات التكلفة الأقل من بين بقية اللاعبين، وهي سيارة من نوع «RS 3 Sportback TFSI Quattro S»، بتكلفة حوالي 67 ألف يورو (280 ألف ريال تقريباً).



وجاء تركيز اختيارات اللاعبين على طرازي Q7 و Q8، وجميعها عاملة بالديزل، فيما اختار رافاييل فاران السيارة الكهربائية e-tron الرياضية.