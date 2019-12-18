هيونداي النترا 2021 الجيل القادم تظهر أثناء اختبارها+موعد التدشين

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد هيونداي للكشف عن الجيل الجديد من النترا في فبراير القادم حسب وسائل الإعلام الكورية، حيث ستحصل على تحديثات جديدة، ونظراً لأن الموديل الأخير لم يحقق مبيعات مثيرة للإعجاب، فلهذا السبب تريد صانعة السيارات الكورية تكرار نجاح سوناتا في الجيل المقبل من النترا، فمن المتوقع أن تتوفر بحجم أكبر وتصميم جديد.

يذكر أن النترا القادمة سيزداد طولها من 4,620 مم إلى 4,655 مم، وستستمد قوتها من محرك بنزين سعة 1.6 لتر، كما سيتاح محرك تيربو GDi سعة 1.2 لتر جديد، وCVVD تيربو GDi سعة 1.6 لتر، كما ستحصل على إصدار هجين وآخر N عالي الأداء.

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وفيما يتعلق بالتصميم، فستحصل على مصابيح خلفية متصلة، ولكن مع تصميم يشبه أوبتيما الجديدة، وعلى الرغم من أن هيونداي تبدو وكأنها تركز على سيارات الـ SUV إلا أن هيونداي قالت في مقابلة أنها ستواصل إطلاق سيارات السيدان.