لادا نيفا 4×4 تحصل على تحديثات لعام 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تُباع لادا نيفا منذ عام 1977 دون تغييرات جذرية في تصميمها، وتستمد قوتها دائماً من محركات صغيرة بأربع أسطوانات ونظام دفع رباعي، وهذا لن يتغير لموديل عام فما تراه في الصور بالأسفل هي نيفا المحدثة، والتي يُطلق عليها الآن رسمياً سيارة 4×4.

حصلت السيارة على تحديثات بسيطة في التصميم، أما الترقية الخارجية البارزة فهي إضافة مصابيح الضباب المدمجة في المصد الأمامي، وداخل المقصورة، قامت الشركة الروسية بتركيب وحدة تحكم في المناخ محدثة مع قنوات هواء معاد تصميمها لزيادة أداء النظام، وأصبح صندوق القفازات أكثر ضخامة، والأهم من ذلك، أن لادا أعادت تصميم مقاعد السيارة لتصبح أكثر راحة من ذي قبل، وتتميز بآلية قابلة للطي أكثر موثوقية، كما ستحتوي على مقاعد مسخنة ونوافذ كهربائية.

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ستستمد السيارة قوتها من محرك بنزين بتنفس طبيعي سعة 1.7 لتر بقوة 83 حصان، وترسل القوة بشكل دائم إلى جميع العجلات من خلال ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 17 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى إلى 142 كم/س.

يذكر أن لادا تقول إن نيفا 4×4 هي أكثر سيارات الدفع الرباعي بسعر معقول في روسيا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الأسعار عندما نقترب من تاريخ بيع إصدار 2020.