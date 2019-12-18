إيسوزو تشكل شراكة مع فولفو وتشتري يو.دي تركس

قالت إيسوزو موتورز اليابانية وفولفو إيه.بي السويدية اليوم الأربعاء إنهما اتفقتا على تشكيل تحالف استراتيجي في المركبات التجارية سيتضمن بيع يو.دي تركس التابعة لفولفو إلى إيسوزو. وقالت إيسوزو وفولفو في بيان إنها ستبحثان فرصا لمزيد من التعاون في أنشطة المركبات التجارية في مناطق ومنتجات بأنحاء العالم مثل شاحنات الخدمة الخفيفة والمتوسطة. إنها ستبحثان فرصا لمزيد من التعاون في أنشطة المركبات التجارية في مناطق ومنتجات بأنحاء العالم مثل شاحنات الخدمة الخفيفة والمتوسطة. قالت فولفو إن قيمة المنشأة ليو.دي تركس تبلغ 250 مليار ين (2.3 مليار دولار)، أضافت أن العملية سيكون لها تأثيرا إيجابيا على الدخل التشغيلي لمجموعة فولفو بنحو ملياري كرونة سويدية (208 ملايين دولار) وسترفع صافي مركز السيولة لدى المجموعة بمقدار 22 مليار كرونة.

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