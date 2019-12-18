12 مرحلة بمسافة 7500 كم.. تعرف أكثر على مسارات رالي “داكار السعودية”

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت الهيئة العامة للرياضة، عن مراحل رالي “داكار السعودية” الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير 2020، والتي ستكون عبارة عن 12 مرحلة على امتداد 7500 كيلو متر عبر صحاري المملكة.. وإليك مسارات السباق: المرحلة الأولى: ينطلق المتسابقون من جدة إلى الوجه عبر مسافة 319 كم.

المرحلة الثانية: ينطلق المتسابقون إلى نيوم بمسافة 367 كم.

المرحلة الثالثة: ستكون في إطار نيوم حيث يجتاز المتسابقون 404 كم، ثم يعودون إلى نقطة البداية في نيوم.

المرحلة الرابعة: سيعبر المشاركون 453 كم بين نيوم والعلا، ومن العلا إلى حائل.

المرحلة الخامسة: سيعبر المتسابقون مسافة 353 كم.

المرحلة السادسة: يعبر المتسابقون 478 كم انطلاقاً من حائل وصولاً إلى الرياض.

المرحلة السابعة: يتم التحرك من الرياض وصولاً إلى وادي الدواسر عابرين مسافة طولها 543 كم.

المرحلة الثامنة: ستكون بين جبال وادي الدواسر بمسافة 474 كم.

المرحلة التاسعة: ستكون بين وادي الدواسر وحرض بمسافة 415 كم.

المرحلة العاشرة: ستكون بين حرض والشبيطة، حيث يقطع المتسابقون خلالها مسافة 434 كم.

المرحلة الحادية عشرة: ستكون بين الشبيطة وحرض بمسافة 379 كم.

المرحلة الثانية عشرة: سيغادر فيها المتسابقون من الشبيطة إلى القدية بمسافة 374 كم.

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