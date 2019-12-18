تعرف على شروط وإجراءات خدمة “مبايعة السيارات” عبر أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – دشّن وزير الداخلية “الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف” عدد من الخدمات الجديدة لمختلف قطاعات الوزارة إلكترونياً عبر منصة “أبشر”، ومن بينهم “خدمة إتمام مبايعة السيارات”، والتي تتيح للأفراد إتمام المبايعة إلكترونياً بعد معاينة المشتري للسيارة والتراضي فيما بينهما. وللاستفادة من الخدمة وإتمام المبايعة عبر “أبشر”، عليك اتباع مايلي: إدخال البائع لبيانات طلب المبايعة وتحديده هوية المشتري وثمن السيارة.

في حال لم يؤكد المشتري قبوله تلغى المبايعة بعد مرور ساعة على تقديم الطلب، وفي حال قبوله يلزمه إدخال رقم حسابه البنكي.

تحويل المشتري ثمن السيارة على الحساب الوسيط الخاص بالخدمة الإلكترونية خلال 72 ساعة، وفي حال عدم الإيداع خلال هذه المدة تلغى المبايعة تلقائياً.

تؤكد عملية تسليم السيارة للمشتري عبر إدخال رمز التحقق خلال 24 ساعة، وإلا ستلغى عملية المبايعة تلقائياً، وفي حال الاستلام بنجاح تنقل ملكية السيارة للمشتري ويُحول ثمنها للبائع خلال 5 أيام.

في حال إلغاء المبايعة يبلغ الطرفان بذلك عبر رسائل نصية. ولكن ماهي شروط استخدام الخدمة: أن يكون طرفا المبايعة سعوديين.

ألا يقل ثمن السيارة عن 10 آلاف ريال وألا يزيد على 80 ألف ريال.

أن تكون حالة السيارة سليمة وغير موقوفة أو مفقودة أو مطلوبة أو محجوزة.

أن تكون السيارة من نوع “خصوصي” أو نقل “خاص” فقط.

أن تكون رخصة السير للسيارة سارية المفعول.

توفر الفحص الدوري ساري المفعول للسيارة.

توفير تأمين ساري للسيارة.

سداد الرسوم الحكومية وقدرها 150 ريالاً سعودياً عبر “أبشر”.

عدم وجود مخالفات على كل من المشتري أو السيارة.

خدمة المبايعة تقدم إلكترونياً مقابل رسوم قدرها 200 ريال يدفعها المشتري، وتضاف إلى قيمة السيارة، وتسترد في حال إلغاء المبايعة.

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