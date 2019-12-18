تعرف على شروط اصدار رخصة قيادة خصوصي

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين بشأن شروط إصدار رخصة قيادة “خصوصي”. وجاء رد المرور، كالتالي: “إن متطلبات إصدار تلك الرخصة تتطلب أن يكون طالبها مُتمًّا سن 18 عاماً من العمر، وألا يكون مداناً بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو تروجيها أو حيازتها”. وتشتمل أيضاً شروط إصدار رخصة قيادة “خصوصي”، مايلي: أن يكون طالب الرخصة سليماً من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة.

اجتياز اختبار القيادة.

دفع أي رسوم مقررة على إصدار الرخصة.

سداد المخالفات السابقة.

وجود إقامة نظامية (بالنسبة لغير السعوديين).

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