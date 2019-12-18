قريباً.. طريق سريع يربط بين المملكة وسلطنة عمان

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “يحیى بن سعید الجابري” رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للترويج والاستثمار وتنمیة الصادرات في سلطنة عمان، عن افتتاح منفذ بري يربط السلطنة مع السعودية بطول 680 كیلومتراً، وذلك سيكون في القريب العاجل.

وقد تم إزالة ما يزيد عن 130 مليون متر مكعب من رمال الصحراء لإنشاء الطريق الذي يمر عبر حقول النفط العمانية في منطقة “تنام” بولاية عبري شمال غرب السلطنة ويربطها مع الربع الخالي في السعودية، ويعتبر هذا الطريق معجزة هندسية؛ إذ تم إنشاؤه عبر رمال أكبر صحراء في العالم.

يُذكر أن هذا المنفذ سیساھم في توسیع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بین السلطنة والمملكة، حیث يختصر المسافة بینھما بأكثر من 800 كیلومتر.