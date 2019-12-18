كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اندماج بيجو وفيات كرايسلر في صفقة بقيمة 50 مليار دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت شركة فيات كرايسلر وشركة بيجو إلى اتفاق ملزم بشأن عملية دمج بقيمة 50 مليار دولار تقريبًا ستعيد تشكيل صناعة السيارات العالمية وفقًا لوكالة "رويترز".

مع إبرام هذا الاتفاق النهائي، ستبدأ كل من فيات كرايسلر وشركة بيجو الفرنسية في العمل، حول كيفية الوصول إلى هدف خفض التكاليف بمقدار 3.7 مليار يورو (4.1 مليار دولار) كل عام دون إغلاق المصانع.

Advertisements

سيكون ذلك أكثر صعوبة مع وجود نقابات عمالية قوية في كل من فرنسا وإيطاليا قلقة بشأن فقدان الوظائف.

من المحتمل أن يكون هناك تداول للخيل حول مراكز البحث والتطوير التي ستستمر، وستركز المحادثات على التقنيات التي سيتم تبنيها من قبل الكيان المشترك.

وقالت الشركات في بيان يوم الأربعاء إنها تتوقع أتمام الصفقة في غضون 12 إلى 15 شهرًا، وستيم إصدار اسمًا خلال الأشهر القادمة.