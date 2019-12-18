"أوتوبروفورمانس" تحتفل بمرور 15 عاماً على انطلاقها

كتب: باسل الحلواني

نظمت شركة أوتوبرفورمانس، احتفالية ضخمة بالقاهرة، بمناسبة مرور 15 عاماً على انطلاق أعمالها بالأسواق، بدءاً بالسوق السعودية، ثم المصرية، ووصولاً لأكثر من 14 سوقاً موزعة بين ثلاثة قارات أسيا وافريقيا وأوروبا.

حضر الاحتفالية المهندس أحمد الحسينى، الرئيس التنفيذى للشركة لأسواق الشرق الأوسط والسعودية، وأحمد حسن، الرئيس التنفيذى لأسواق مصر وافريقيا،علاوة على نخبة من ممثلى العلامات التجارية التى تمثلها الشركة والوكلاء والموزعين للشركة وفريق عمل الشركة، وممثلو الإعلام والصحافة المصريين.

أكد أحمد الحسينى، الرئيس التنفيذى لأسواق السعودية والشرق الأوسط، أن سعيهم دائم ومستمر ليس فقط لتوسيع حجم أعمال الشركة وإضافة عدد جديد من الوكلاء والموزعين بكل من أفريقيا وأوروبا

، ولكن أيضاً لتأكيد التزامهم التام نحو مستوى رضا عملاءهم بأعلى المستويات، وكذلك لإضافة منتجات جديدة لمجموعة منتجاتهم المتميزة التى تحتل مرتبة متفوقة بين منافسها بالأسواق التى تتواجد بها.

من جانبه قال أحمد حسن الرئيس التنفيذى لشركة "أوتو برفورمانس" عن أسواق مصر وأفريقيا، إن إهتمامهم المتواصل بتقديم أحدث وأفضل المنتجات العالمية للعناية بالسيارات والمعتمدة من أشهر مراكز البحوث والهيئات العالمية المتخصصة فى إعتماد مثل هذه المنتجات، كان ضمن أهم أولوياتهم لكلاً من العميل المصرى والسعودى بالدرجة الأولى، من منطلق أنهما أكبر سوقين

بالمنطقة، علاوة على عملاءهم بالمنطقة العربية وأفريقيا.

وأوضح أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها لبعض الأسواق الأوروبية، الأمر الذى يؤكد على مدى نمو أعمالهم بشكل مضطرد، ويكلل من جهود أعمالهم التى استمرت على مدار 15 عاماً منذ إنطلاقتها بكل من السوق السعودية ثم المصرية.

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وخلال كلماتهم الداعمة لأعمال الشركة خلال المرحل السابقة والحالية والقادمة ، تحدث كل من مخترع مادة EZI – ذات المنشأ التايلاندى – عن مدى سعادته بهذا الحدث والتعاون الذى إستمر على مدار 15 عاماً ، كما أشار إلى أن منتجات EZI ملتزكة بالتطوير وتقديم أحدث التقنيات الحديثة لحماية عمل المحركات بمختلف أنواعها وأعمارها.

ومن جانبه أكد المدير التنفيذى لشركة MAF.RA الإيطالية لمنتجات العناية بالسيارات بمواصلة تقديم أحدث منتجاتهم وخدماتهم للسوق السعودية من خلال وكالتهم الرسمية (أوتوبروفورمانس)، وتعهد بمواصلة دعمه لأعمال الشركة وتوسعة أعمالها بالمملكة.