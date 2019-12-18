"شل مصر" و"ريفولتا مصر" تنظمان "الجمعة الخضراء" للتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية

كتب: باسل الحلواني

عقدت شركة شل مصر بالتعاون مع شركة ريفولتا مصر فعالية" Green Friday" تحت عنوان "Think Green-Zero Emission"، وهو الحدث الأكبر الذي يجمع بين مالكي ومصنعين وتجار السيارات الكهربائية بالإضافة الى الجهات الحكومية من اجل تسليط الضوء على الإنجازات التي تمت بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية والتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية في مصر.

قام بحضور الحدث كلاً من النائب البرلماني طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، وأحمد زين، مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة ريفولتا مصر ولفيف من ممثلي كبار مسئولي شركة وطنية وشركات السيارات.

في هذا الإطار قال المهندس خالد قاسم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر:" نحن سعداء لشراكتنا الناجحة مع شركة ريفولتا مصر في العديد من المبادرات

والتي تأتي في إطار دعم شركة شل لاستراتيجية مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة الي ترويج ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في مصر. عالمياً شركة شل تهدف إلى تلبيه الحاجة للمزيد من حلول الطاقة وحلول الطاقة الأنظف بطرق مسؤولة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا".

ومن ناحيته قال أحمد زين، مؤسس وعضو مجلس ادارة شركة ريفولتا مصر:"فخورون بنجاح شراكتنا مع شركة شل مصر التي لم تقتصر فقط على انشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية ولكنها امتدت الي نشطات عديدة مثل دعمنا المشترك لرالي السيارات الكهربائية مصر 2019 (EVER) حيث قمنا بتقديم جائزة كفاءة الطاقة Energy Efficiency Award لفريق جامعة عين شمس. لقد تناول اليوم الاطلاق التجريبي لأول تاكسي كهربائي في مصر وجلسة لمناقشة التجربة الأردنية في السيارات الكهربائية وعدد من الفاعليات والجلسات النقاشية والتي تتضمن مقارنة بين السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تعمل بالوقود علاوة على مناقشة تطورات البنية التحتية للسيارات الكهربائية في مصر وزيادة عدد مستخدميها".

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جدير بالذكر، أن شركة شل مصر قد قامت بعدة مبادرات في إطار دعمها لرؤية مصر 2030 لتوفير مصادر الطاقة المتنوعة لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الاستدامة مما يضمن حصول الجميع على الطاقة نظيفة ومتجددة تتمثل تلك المبادرات في توقيع عقد شراكة استراتيجية وحصرية لمدة عامين مع شركة ريفولتا مصر من اجل توفير أكثر من 100 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مراكز بيع شل للزيوت المعتمدة ، بالإضافة الي رعايتها الرائدة للشركات الناشئة في مجالات استدامة الطاقة بالتعاون مع حاضنة الأعمال “AUC Venture Lab” بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .