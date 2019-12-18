كيا كيه 5 جي تي 2021 قادمة بقوة 290 حصان

الخليج ٣٦٥ نت – بعد تدشين كيا كيه 5 2021 الجديدة كلياً، أعلنت صانعة السيارات الكورية رسمياً عن نسخة أكثر قوة من السيدان العائلية العصرية.

يشير إعلان كيا إلى محركين لإصدار أمريكا الشمالية، وهما محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر المستخدم في الطراز الحالي بقوة 178 حصان و256 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن المحرك الآخر هو محرك بأربع أسطوانات تيربو سعة 2.5 لتر لإصدار جي تي بقوة 290 حصان و422 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتقول كيا أنه سيتيح للسيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 6.6 ثانية، وتقدم الشركة أيضاً هذا المحرك مع ناقل حركة ثنائي القابض جديد بثمان سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات مع محول عزم الدوران.

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واعتماداً على السوق، فستتوفر جي تي أيضاً بمحرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بقوة 150 حصان و192 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويوجد إصدار آخر من هذا المحرك بقوة 158 حصان و196 نيوتن.متر من عزم الدوران، ومحرك آخر رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 191 حصان و246 نيوتن.متر من عزم الدوران، وستتصل هذه المحركات بناقل حركة إما بست سرعات أو بثمان سرعات، لكن ناقل الحركة ثنائي القابض بثمان سرعات يبدو حصرياً لطراز جي تي، وهناك أيضاً محرك هجين قادم في الطريق، لكن كيا لم تكشف أي تفاصيل عنه بعد.

في حين كشفت كيا عن بعض المعلومات عن المقصورة، حيث ستحصل على أجهزة قياس 12.3 بوصة وشاشة نظام ترفيهي قياس 10.25 بوصة ويمكن للمشترين اختيار شاشة قياس 8 بوصة إضافية، كما حصلت على أنظمة سلامة نشطة، وسيتم إتاحتها قريباً للبيع في منطقة الشرق الأوسط.