7 نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة من القرارات الهامة التي تتخذها في حياتك، خاصة إن كانت أول سيارة لك، وتكمن الصعوبة في قلة الخبرة وتضارب بعض الآراء من المحيطين بك، والتردد بين أنواع السيارات المختلفة.



لذا نقدم لك عدد من النصائح الهامة التي يجب أن تتبعها، لكي تصل إلى أفضل قرار من أجل شراء سيارتك، وتكون النتيجة كما تتمنى.



1- ابدأ بحثك من على مواقع الانترنت، واقرأ الآراء المطروحة حول السيارات المرشحة لشراء إحداها، ويفضل شراء السيارة التي تتمتع بدرجات عالية من الأمان والموثوقية.

2- أعقد مقارنة بين طرازات السيارات الجديدة المختلفة، وقم بتفضيل السيارة التي تتمتع بمدة أطول في الضمان وقيمة الصيانة المجدولة.

3- تأكد من أسعار السيارة الرسمية في الوكالات المختلفة، ثم استخدم هذه المعلومات للمفاوضة.

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4- إطلب كامل مواصفات السيارة من تقنيات ومميزات وأنظمة سلامة مشمولة بالسعر لمقارنتها مع السيارات الأخرى.

5- بعض الشركات المتخصصة تعرض خدمات البحث والمقارنة على الأسعار الجديدة لك، كما يقومون بالتفاوض نيابة عنك، من الممكن الاستعانة بهم.

6- ابحث عن أفضل العروض لدى الوكالات، واحصل على أفضل صفقة ممكنة من خلال تحديد دفعات ميسورة وتوفير تخفيضات على بعض المنتجات.

7- تفقد سعر شراء السيارة، وتأكد من معرفتك بالمبالغ التي ستكلفك إياها السيارة في الوقود والصيانة (بطاقة استهلاك الوقود).