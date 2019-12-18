الخليج ٣٦٥ نت – دشّن وزير الداخلية الأمير “عبدالعزيز بن سعود بن نايف” من مكتبه بالوزارة مساء أمس “الإثنين”، 13 خدمة إلكترونية في منصة “أبشر” لعدد من قطاعات الوزارة، ومن بينهم أربع خدمات جديدة خاصة بالإدارة العامة للمرور السعودي. وإليك الخدمات الجديدة الخاصة بالمرور: خدمة “مبايعة السيارات”.

خدمة “السيارات المحجوزة”.

خدمة “الاستعلام عن مخالفات السيارات الأجنبية”.

خدمة “الاعتراض على المخالفات”.

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كانت هذه تفاصيل خبر تدشين 4 خدمات جديدة للمرور عبر منصة “أبشر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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