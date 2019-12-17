رجل مهدد بخسارة ملايين الدولارات بسبب قير سيارة نادرة

الخليج ٣٦٥ نت – تصدرت السيارة النادرة فيراري “250 جي تي أو” والحائزة على لقب أغلى سيارة في العالم تباع عبر مزاد علني عناوين العديد من المواقع الإخبارية مرة أخرى، وذلك بعد اكتشاف خطأ غريب أدخل المسؤولين في قضية قانونية “شائكة”، وتسبب في خسارة مالكها ملايين الدولارات.



وقد رفع الملياردير البريطاني غريغور فسكن مشترى الفيراري النادرة “250 جي تي أو” قضية على بائع السيارة الأميركي بيرنارد كارل، فور اكتشاف هذا الخطأ، وقال للسلطات أن مالك السيارة الأمريكي باعه السيارة في 2017 من دون ناقل الحركة الأصلي.



يذكر أن سيارة فيراري الرياضية “250 جي تي أو” موديل 1967 كانت قد بيعت مقابل 44 مليون دولار (165 مليون ريال) في 2017، وقام غريغور فسكن ببيعها بدوره لمشتر آخر بعدها، لم يكشف عن اسمه.



ووفقاً لصحيفة “صنداي تايمز”، فإن ناقل الحركة الأصلى كان بحوزة طرف ثالث عندما اشتراها فسكن، وأن السيارة بيعت بناقل حركة آخر في المزاد، وأن الطرفين كانا قد اتفقا على قيام كارل بإعادة ناقل الحركة الأصلى لفاسكن عندما تم بيعها للمرة الثانية.



لكن اختلفا على مبلغ إضافي قدرة 25 ألف دولار (93,750 ريال) مما أفسد عملية إحضار القطعة “الثمينة”، وهو ما استدعى فاسكن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كارل، وأضافت الصحيفة، أن محاكمة ستجري قريبا لتحدد صاحب الحق بين الاثنين، وقيمة التعويضات إن وجدت.