6 مؤشرات تكشف تعرض السيارة المستعملة إلى حادث

الخليج ٣٦٥ نت – يفضل بعض قائدي السيارات شراء السيارات المستعملة بدلا من الجديدة، لكن كثير منهم يجد بعد شرائهم السيارات المستعملة أنها قد تعرضت لحوادث سابقة.

لذا يجب قبل الشروع في شراء السيارات المستعملة الانتباه لبعض العلامات الهامة في السيارة، والتي من الممكن أن تدل على تعرض السيارة لحادث ما.



وقد شددت المؤسسة الألمانية “ديكرا” للفحوص الفنية، على ضرورة التأكد من عدم وقوع حادث للسيارة المستعملة قبل شرائها، وذلك بإلقاء نظرة فاحصة على جميع أجزاء السيارة.

وأوضحت المؤسسة الألمانية أن المشكلة تكمن في عدم امتلاك الأشخاص العاديين الخبرة اللازمة لمعرفة تعرض السيارة لحادث أم لا، حيث يصعب معرفة ذلك الأمر من النظرة الأولى، لأن الأضرار المخفية مثل الأخطاء الناتجة عن أعمال الإصلاح بالهيكل أو عيوب الطلاء لا يمكن التعرف عليها، إلا من خلال التدقيق الشديد.

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وأشارت المؤسسة إلى أن هناك عدد من المؤشرات التي تدل على تعرض السيارة لحادث ما، ومنها سوء غلق الأبواب والأغطية، والتفاوت في التآكل، واختلاف درجة اللون على الطلاء، والنتوءات الواضحة بقاع السيارة، وتآكل الإطارات على نحو غير متساو، وجنوح السيارة إلى اتجاه واحد أثناء القيادة.

ونصح الألمان في النهاية اللجوء إلى فني مختص للكشف على السيارة المستعملة المراد شرائها لصعوبة اكتشاف تعرضها لحادث، حيث يمتلك الفني الخبرة والأدوات اللازمة للكشف على السيارة، وذلك من خلال مقياس سمك الطلاء وبرنامج التشخيص.