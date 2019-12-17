مرسيدس اس كلاس 2021 تظهر في تصميم تخيلي جديد

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الخليج ٣٦٥ نت – اقتربنا من بداية 2020، ما يعني أن تدشين مرسيدس اس كلاس الجديدة كلياً على بعد بضعة أشهر منّا، وقد ظهرت للتو في صور تخيلية جديدة تعطينا نظرة لما ستبدو عليه عند تدشينها.
اعتمد المصمم على الصور التجسسية السابقة للسيارة، حيث نرى تشابهاً واضحاً في شكل شبكة التهوية والمصابيح الأمامية، كما أن المصابيح الخلفية تبدو مثلثة ومتصلة بشريط طويل من الكروم.
بينما ستشترك S-Class القادمة في تصميمها مع CLA و CLS، نعلم أن S-Class ستحظى بعدد من المزايا التي لم تتوفر في أي موديل مرسيدس من قبل، مثل تابلت ضخم لنظام المعلومات الترفيهية وأنظمة قيادة ذاتية أكثر تطوراً.
من المتوقع أن تعتمد S-Class الجديدة على مولدات طاقة هجينة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، لتشمل مساعدة هجينة مخففة لمعظم المحركات بداية من 2 لتر إلى V8 سعة 4 لتر، كما أن النسخ الهجينة بالقابس ستتمتع بمدى 100 كيلومتر بناء على الطاقة الكهربائية فحسب، كما سنرى نسخ ديزل فقط بالطبع لموديلات AMG ومايباخ.
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