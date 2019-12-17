جي ام سي يوكون 2021 الجديدة كلياً ستدشّن في 14 يناير القادم+تفاصيل

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جنرال موتورز رسمياً أن تدشين جي ام سي يوكون 2021 الجديدة كلياً سيتم في 14 يناير 2020.

ويبدو لنا بأن تصميم يوكون سيكون مختلفاً عن تاهو وسوبربان في بعض النواحي، إذ أنها ستعتمد على مصابيح أمامية مربعة وشبك أمامي يتمتع بحضور قوي مشابه لتصميم جمس سييرا بيك اب، كما يتوقع عودة نسخة دينالي الأكثر فخامة للموديل مع طرح نسخة AT4 مخصصة للطرق الوعرة كذلك.

وستعتمد السيارة على نفس منصة تاهو وسوبربان بنظام تعليق خلفي مستقل مع ازدياد مساحة الداخلية وصندوق الأمتعة بشكل كبير.. وتوقعوا استمرار المحركات كما هي لتشمل V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان مع محرك V8 سعة 6.2 لتر اختياري بقوة 420 حصان وعزم 623 نيوتن متر وثالث تيربو ديزل سعة 3.0 لتر 6 سلندر بقوة 277 حصان وعزم 623 نيوتن متر.

هذا وستصل شيفروليه تاهو وسوبربان إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من 2020، لذا نعتقد أن جي ام سي يوكون 2021 ستصل معهما في الفترة نفسها.

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