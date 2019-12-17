5 ابتكارات مميزة في تصميم كيا كيه 2021 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لنا كيا مؤخراً عن الجيل الجديد من كيا اوبتيما، والتي أتت باسم كيا K5 2021، حيث تتميز بتصميم جذاب ذو خطوط سلسة جذابة تلفت انتباه كل من يراها، واليوم سوف نستعرض أهم 5 ابتكارات في هذا التصميم الجديد.

المصابيح الأمامية والشبك مدمجة بانحناءات ثلاثية الأبعاد

تأتي كيا K5 الجديدة بتصميم وجه النمر الجديد على هيئة شبك ذو نمط مميز بانحناءات ثلاثية الأبعاد يتصل بشكل مباشر بالمصابيح الأمامية، وذلك دون أي خطوط فاصلة بينهما للدمج بين الشبك والمصابيح بشكل طبيعي، ودون فاصل واضح بين غطاء المحرك والشبك الأمامي، مع التركيز على المصابيح النهارية الجانبية لصورة رياضية وبسيط بالوقت ذاته.

تصميم سقف فاست باك يختلف عن المنافسين

نظراً لانتشار صيحة التصميمات الرياضية بسيارات السيدان المتوسطة، أرادت كيا أن تميز K5 الجديدة بتصميم سقف فاست باك مميز وغير منتشر، حيث أنه مائل نحو الخلف بشكل قريب من سيارات الكوبيه، ولكن دون أن يكون ذو ميل حاد يقلل من مساحة الرأس الخلفية، مع الحفاظ على متانة السقف وقوته.

المصابيح النهارية تعرض تأثير بصري يحاكي السرعة وضربات القلب

Advertisements

استوحى فريق تصميم كيا شكل المصابيح النهارية الفريدة من نوعها من الرسومات البيانية لضربات القلب على أجهزة القياس المختلفة، إضافة لكونها تمثيل بصري للسرعة، وهو ما يزيد من الطابع الرياضي.

مصابيح خلفية متصل بخط متقطع تحوي بالسرعة

تأتي مصابيح كيا K5 الجديدة متصلة ببعضها عبر خط أحمر طويل بكامل عرض السيارة مع تأثير بصري مميز على هيئة خط متقطع مضئ، وهو يعد علامة أخرى على السرعة والأداء الذي تتمتع به السيدان المتوسطة المميزة.

المصابيح الأمامية والرفارف الأمامية متقاطعين معاً بدقة تامة

يظهر انتباه كيا للتفاصيل بشكل واضح عند التدقيق في المصابيح الأمامية، حيث أن الجزء الحاد منها متصل بشكل مباشر بالرفارف الأمامية، وذلك دون توليد أي خطوط فاصلة ذات مظهر غير محبب، بل بدقة تامة وسلاسة ليس لها مثيل.