كيف تحسّن قير CVT الجديد من نيسان؟

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن قير CVT اكتسب سمعة سيئة مع الكثير من الطرازات والعلامات المختلفة بسبب أعطاله المتكررة وقلة المتعة بالقيادة معه، إلا أن نيسان عملت مؤخراً على تحديث هذا القير بشكل جذري كي يصبح أكثر اعتمادية ومتعة بالقيادة، خاصة مع أحدث موديلات التيما، فدعونا اليوم نسلط الضوء على أهم ما يتمتع به هذا القير من مميزات.

عملت نيسان بجد على تحسين قير Xtronic CVT المتغير باستمرار كي يصبح أكثر استجابة وشعوراً، حيث عمل مهندسي الصانعة اليابانية على جعل القير يمتلك شعور نقل سرعات قريب من القير الأوتوماتيكي العادي، حيث أن هذه كانت إحدى مشكلات الأجيال السابقة من قير CVT.

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يأتي الجيل الجديد من نواقل نيسان CVT مع تصميم جديد يقلل من احتكاك مكوناته ببعضها البعض لضمان مستوى اعتمادية أعلى، إضافة إلى مدى أكبر من نسب النقل، مع حزام ذو قدرة أعلى على تحمل دفعات العزم المرتفعة.

هذا وبعد أن لاقت هذه التحديثات الجديدة على قير CVT إعجاب ملاك سيارات نيسان الأحدث مؤخراً، أعلنت الشركة اليابانية عن عدم وجود نية لاستبدال نواقل CVT بتلك الأوتوماتيكية متعددة السرعات أو مزدوجة الكلتش بالمستقبل القريب، وذلك نظراً لما يتمتع به قير CVT من كفاءة عالية في استهلاك الوقود واعتمادية أعلى في الوقت الحالي.