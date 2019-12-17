كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تشوقنا لسيارتها الكهربائية الجديدة "EQS".. وتعلن موعد إطلاقها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة مرسيدس الألمانية صور تشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة "EQS"، وتعتبر السيارة الجديدة من فئة مرسيدس S-Class، ويتضح من الصورة أن عملاقة الصناعة الألمانية تستعد لإطلاقها عام 2020 المقبل.

وظهرت سيارة مرسيدس الجديدة في صور سابقة، كشفت عن اختلافات التصميم بينها وبين S-Class الجديدة، مثل تصميم المصابيح الأمامية مع شبك أمامي أصغر في EQS، كما نلاحظ المرايا الجانبية من تحت الغطاء وليس كما في السيارة الاختبارية التي كانت بكاميرات.

ستأتي EQS الجديدة الكهربائية بقوة إجمالية 470 حصان وعزم دوران 760 نيوتن.متر، و تتسارع إلى 100 كم/س في أقل من 4.5 ثانية وسرعة قصوى 200 كم/س و تستطيع قطع مسافة تصل إلى 700 كيلومتر لكل شحنة.