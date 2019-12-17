كاديلاك اسكاليد 2021 لدى داخليتها شاشة عملاقة 38 بوصة!

الخليج ٣٦٥ نت – بعد فترة وجيزة من حصولنا على لمحة عن تصميم كاديلاك اسكاليد 2021 الداخلي والخارجي، ها هي الشركة تشارك مقطع فيديو قصير يكشف عن حصول الـ SUV عن أول شاشة OLED منحنية في العالم في سيارة إنتاجية، وتأتي بقياس 38 بوصة، وتتميز بضعف كثافة البكسلات في شاشات الـ 4K، وتدعي كاديلاك أن الشاشة الجديدة ستوفر لون أسود مثالي وأكبر مجموعة ألوان تتوفر في صناعة السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت كاديلاك أن اسكاليد 2021 ستظهر لأول مرة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، حيث قال رئيس كاديلاك أنهم متحمسون للكشف عنها خلال أسبوع جوائز الأوسكار في فبراير.

الجدير بالذكر أنه تم بالفعل تسريب صور الجيل الجديد من اسكاليد، والتي كشفت عن تصميم أكثر حداثة، عن طريق اتباع أحدث لغات التصميم للعلامة التجارية، حيث تتبنى اسكاليد نفس لغة تصميم XT6 SUV، مع وجود عناصر جديدة مثل الشبك الأمامي الأكبر وغيرها.

Advertisements

يذكر أن الشاشة العملاقة تمتد عبر ثلثي لوحة القيادة في مقصورة اسكاليد الجديدة، ومقارنة بالطراز السابق، فيبدو أن المقصورة ستحصل على أزرار أقل بكثير، في حين سيتم بناء كاديلاك اسكاليد 2021 على منصة T1 المستخدمة في شيفروليه تاهو وسوبربان الجديدتين، مما يجعل الـ SUV الفاخرة كاملة الحجم قابلة للكهربة.