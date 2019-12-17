تعرف على أسعار نيسان سنترا 2020 الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن معلومات تسعير سنترا، والتي أعيد تصميمها بالكامل لموديل عام 2020، وستتوفر السيدان المدمجة في الولايات المتحدة بداية العام المقبل بثلاثة إصدارات متقاربة وهي S وSV وSR، وبأسعار تبدأ من 19,090 دولار (71,500 ريال)، و20,270 دولار (76,000 ريال)، و21,430 دولار (80,000 ريال) على الترتيب، ما يعطينا نظرة على سعرها في السعودية عند توفرها لدينا خلال الربع الثاني من 2020.

وعلى سبيل المقارنة بأسعار الولايات المتحدة، ستكلفك سنترا S الحالية 17,990 دولار (67,400 ريال)، ويتوفر إصدار SV بسعر 19,290 دولار (72,300 ريال) وSR بسعر 20,790 دولار (78,000 ريال)، ويتوفر موديل 2019 أيضاً بإصدارات ST تيربو وSL ونيسمو، لذا من المحتمل أن تتوسع تشكيلة سنترا الجديدة في المستقبل القريب.

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أما بالنسبة للمواصفات والتفاصيل الخاصة بكل إصدار فسيتم الكشف عنها في وقتها المناسب، إلا أن أنظمة السلامة Safety Safety Shield 360 ستتوفر بشكل قياسي، وتشتمل على نظام المكابح الأوتوماتيكي لحالات الطوارئ مع الكشف عن المشاة، والتحذير من مغادرة المسار، وتنبيه حركة المرور الخلفية، والتحذير من النقاط العمياء، والمكابح الخلفية التلقائية، ومساعد الشعاع العالي، ونظام تنبيه ذكي للسائق وتنبيه الباب الخلفي.

ويشار إلى أن سنترا 2020 ستستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بقوة 151 حصان و198 نيوتن.متر من عزم الدوران، بزيادة 20 و17% على التوالي مقارنة بالموديل السابق، كما أن نظام التعليق الخلفي المستقل جديد أيضاً، كما هو الحال مع نظام التوجيه الكهربائي، كما تتميز السيدان المدمجة الجديدة بشبك V-motion المميز للشركة ومصابيح LED رفيعة مستوحاة من ماكسيما، بالإضافة إلى تصميم مقصورة جلدية ومقاعد أمامية مدفأة ونظام ترفيهي 8 بوصة يدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.