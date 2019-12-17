لماذا لا تعرض إعلانات لسيارات رولزرويس وبنتلي؟

الخليج ٣٦٥ نت – إذا كنت متابعاً للبرامج أو التلفاز وتحب السيارات، فستلاحظ أن شركتي رولزرويس وبنتلي هي أقل الشركات عرضاً للإعلانات على التلفاز منذ نشأتهم، وقد صرح أحد مدراء رولزرويس عن سبب ذلك، حيث قال أن سياراتهم موجهة للشخصيات الهامة والأثرياء الذين لا يملكون الوقت أساساً لمشاهدة التلفاز.

ويمكن أن تشتمل أسباب ذلك أيضاً على أن سياراتهم متفردة من ناحية التصميم والفخامة والرفاهية حيث يمكن لعدد قليل من البشر تحمل تكلفتها، لذا تركز استراتيجيات التسويق لديهم على أفراد معينين وليس تسويق جماهيري.

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يذكر أن الأشخاص الذين يستطيعون شراء مثل هذه السيارات غالية الثمن سيكونون منكبين على التفكير في مشاريعهم واستثماراتهم المقبلة، ويجلسون في المقعد الخلفي لسيارة فخمة بنفس القدر، لذا لا يوجد فائدة لإعلانات الشوارع لأن احتمالية رؤيتهم لها ضعيفة.

وفي النهاية، قد يكون السبب في ذلك أن السيارات بمثل هذه الفخامة قادرة على تسويق نفسها بنفسها، ما رأيكم؟ شاركونا بالتعليقات.