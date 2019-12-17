البحرين: تحويل مخالفات المسافرين الخليجيين إلى إدارات المرور بدولهم قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن النقيب “فايز أمين” رئيس شعبة الإعلام والنشر بالمرور البحريني، عن أن إدارة المرور البحرينية بصدد تحويل المخالفات المرورية للمسافرين الخليجيين إلى الجهات المختصة في دولهم قريباً.

وسيتم تطبيق ذلك أيضاً على مخالفات المسافرين السعوديين والتي ستحوّل إلى الإدارة العامة للمرور السعودي، حيث أكد أن ارتكاب بعض السعوديين لمخالفات مرورية خلال تواجدهم بالبحرين، لا يستدعي منعهم من السفر لحين سدادها، ولا يستوجب منع دخولهم إلى البحرين، إنما يمكن تحويلها مستقبلاً إلى الإدارة العامة للمرور بالسعودية لمتابعتها مع المخالفين.

يُذكر أن المرور البحريني بدأ منذ 12 نوفمبر الماضي تفعيل آلية الرصد بكاميرات المراقبة؛ لرصد مخالفات السرعة على جسر الملك فهد.