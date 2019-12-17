استدعاء 98 سيارة جيب لخلل يؤدي إلى التسارع المفاجئ

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 98 سيارة جيب (Grand Cherokee) موديلات 2018، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال موقع Recalls.Sa. وجاء الاستدعاء بسبب غطاء أرضية السائق، والذي قد يعيق عمل دواسة الوقود مما يؤدي إلى تسارع السيارة بشكل مفاجئ وزيادة خطر وقوع حادث. وطالبت الوزارة مالكي هذه السيارات بضرورة التواصل مع الوكيل “شركة المتحدة للسيارات”؛ لاستبدال غطاء أرضية السائق بشكل مجاني.

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