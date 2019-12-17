“بالصور” سقوط سيارة لسيدتين من مرتفع داخل ملعب كرة بالباحة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن السيد “عماد منسي الزهراني” المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عن ورود بلاغ لمركز العمليات حول حادث انقلاب لسيارتين من مرتفع على ملعب كرة قدم.

وفي التفاصيل، تعرضت سيدتان لحادث سير غريب مساء أمس في الباحة، وذلك بعد سقوط سيارتهما في أحد ملاعب كرة القدم، وعليه تم توجيه فرقة إسعافية إلى الموقع، وعند وصول الفرقة اتضح وجود مصابتين في العقد الثالث من العمر وكانت إصاباتهما متوسطة الخطورة.

وأخيراً، فقد تم التدخل الإسعافي على الفور، وتم إسعافهما إلى مستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم، مع تواجد القيادة الميدانية بالموقع.