"كاش باك" 15 ألف جنيه على إيجل 580

كتب: باسل الحلواني

قررت شركة ناشيونال موتورز، بالتعاون مع الشركة الصينية الأم، دعم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "إيجل 580"، في السوق المصرية، وذلك عن طريق عرض كاش باك بقيمة 15 ألف جنيها على السيارة إيجل580 بدءاً من15ديسمبر الجاري، ولمدة شهر أوحتي نفاد الكمية.

وبموجب العرض تمنح الشركة شيكاً مصرفياً، لعملاء إيجل 580، بقيمة 15 ألف جنيهاً، وذلك بعد الانتهاء من ترخيص السيارة المشتراة، شرط تقديم

الرخصة.

وتأتي السيارة إيجل580 بموصفات أوروبية بقوة 1500 سي سي تربو و165 حصان جر أمامي و ناقل حركة ZF أوتوماتيك.

وتضم السيارة 7 مقاعد كبيرة باتساع داخلي كبير بين المقاعد الأمامية والخلفية، وتتعدد أنظمة الأمان في السيارة إيجل 580، حيث تضم السيارة 4 إيرباج و 4 أنظمة فرامل : (ABS-ABD-EBA-BAS).

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وزودت السيارة العائلية بكاميرا أمامية لتسجيل الرحلات وكاميرا خلفية و سنسور بارك، بالإضافة إلى شاشة ذكية 10 بوصة و طارة متعددة الاستخدامات وبلوتوث ومرايات كهرباء مضيئه وروف راك.

وتمنح ناشيونال موتورز عملاء السيارة ايجل580 ضمان لمدة 3 سنوات أو 100 الف كيلو أيهما أقرب.

وتوفر ناشيونال موتورز شبكة كبيرة من مراكز الصيانة وتضم 11 مركزا للخدمة على مستوي المحافظات وتقع في ( جسر السويس – التجمع الخامس – 6 اكتوبر – الجيزة – الاسكندرية – طنطا – اسيوط – قنا – الغردقة – دمياط – المنصورة ).